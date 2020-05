Jugadores del FC Barcelona regresarán a los entrenamientos este viernes

La calma y la esperanza comienzan a llegar en la intimidad del FC Barcelona, equipo que el miércoles se sometió a exámenes de coronavirus en sus jugadores y cuerpo técnico.

A la totalidad de la plantilla y cuerpo técnico azulgrana se le pasó el test para confirmar que no estuvieran contagiados con el virus.

Este jueves Mundo Deportivo ha confirmado que todos los resultados salieron negativos.

Con ello ningún jugador deberá de ser aislado durante las próximas semanas.

Nice to see you guys again … pic.twitter.com/niMn6K9MZO

— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 6, 2020