Posponen exaltación al Salón de la Fama del béisbol por COVID-19

Derek Jeter, Larry Walker y el resto de la generación que ingresaría en 2020 al Salón de la Fama del béisbol tendrán que esperar otro año para que llegue su momento de gloria en Cooperstown.

El Salón de la Fama anunció el miércoles que ha cancelado la ceremonia de exaltación de los nuevos miembros debido a la pandemia de coronavirus.

En vez de ello, los nuevos integrantes del recinto serán entronizados formalmente durante las festividades del año próximo, el 25 de julio de 2021.

Our Board of Directors has voted unanimously to cancel 2020 Induction Weekend, due to health and safety concerns associated with the COVID-19 pandemic. The Class of 2020 will be inducted in 2021, alongside any Class of 2021 electees, on July 25, 2021 https://t.co/iecNYeoH95 pic.twitter.com/O99EIXWpqm

— National Baseball Hall of Fame and Museum ⚾ (@baseballhall) April 29, 2020