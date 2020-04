Peleadora de MMA le da su merecido a acosador y lo entrega a la policía

María Ribeiro, peleadora de MMA sometió a un hombre que le enseñó sus partes íntimas, cuando estaba con su cuñada dispuesta a salir de casa para ir por víveres en esta cuarentena, que se vive también en Brasil.

La deportista explicó cómo se dieron los hechos donde en una primera instancia simplemente quiso alejar al sujeto de su domicilio, donde se apareció con una bicleta y al bajar de ella empezó con el acoso.

Ribeiro lo persiguió hasta alcanzarlo y entregarlo a las autoridades correspondientes, pues indicó que en donde vive, Sinop, Mato Grosso, su vecindario es muy tranquilo. "Entreno en Curitiba (sur de Brasil), pero decidí volver a casa para ponerme en cuarentena con mi familia”.

"Mi cuñada y yo nos estábamos preparando para ir a la tienda de comestibles cuando un hombre se bajó de su bicicleta y comenzó a exponerse, haciendo gestos. Le regañamos, pero no fue suficiente. Luego, salió corriendo y decidimos detenerlo. Tengo hijos, sobrinas y sobrinos en mi familia, mi vecindario es muy amigable para los niños. Tener a este tipo suelto no era bueno. Lo alcancé y luché contra él, lo mantuve allí. Desafortunadamente para él yo soy una peleadora y sé exactamente qué hacer en estas situaciones. Intentó salir de eso, diciendo que tenía algo de carne en sus pantalones, pero tenemos testigos”, explicó Ribeiro.

