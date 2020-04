Isiah Thomas cree que no darle la mano a Jordan lo excluyó del Dream Team

En un nuevo episodio de la ya popular serie “The Last Dance” sobre la última temporada de los Chicago Bulls de Michael Jordan y compañía, se tocó el tema de la rivalidad que mantuvieron con los Detroit Pistons de Isiah Thomas a finales de los años 80.

En el mismo se tocó el incidente donde en el juego cuatro de la final de conferencia de 1991, los Pistons se retiraron de la duela antes de tiempo y sin reconocer a los nuevos campeones del Este, plan supuestamente organizado por Thomas.

Al año siguiente, en el verano de 1992, Isiah fue excluido del famoso Dream Team que maravilló al mundo entero y que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

En entrevista para el programa “Get Up” de ESPN, Thomas habló de eso y aceptó que todavía se siente “lastimado” por no haber sido seleccionado al Dream Team.

“Quedarme fuera del Dream Team, personalmente me lastimó mucho”.

Dijo que la razón principal fue que en esa final de 1991 no estrechó la mano de Michael Jordan y los Bulls.

“Si no fui parte de ese equipo debido a un momento de emoción por no estrechar la mano de alguien, si esa fue la razón entonces estoy aún más decepcionado que cuando supe que no estaría en el equipo”, declaró Thomas.

Isaiah Thomas: "If I'm not apart of the Dream Team because of a lapse in emotion in terms of not shaking someone's hand, if that's the reason why I didn't make the Dream Team, then I am more disappointed today than I was back then when I wasn't selected." pic.twitter.com/5QQk3kmX0g

— Arash Markazi (@ArashMarkazi) April 27, 2020