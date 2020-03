Posponen por un año los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

El veterano miembro del Comité Olímpico Internacional (IOC, por sus siglas en inglés), Dick Pound, confirmó hoy a la cadena de noticias estadounidense USA Today, que los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 serán pospuestos en lo que podría ser hasta 2021.

"Sobre la base de la información que tiene el IOC, se ha decidido el aplazamiento", dijo Pound en una entrevista telefónica con dicho medio. "Los parámetros en el futuro no han sido determinados, pero los Juegos no comenzarán el 24 de julio, eso es lo que sé", continuó.

El pasado domingo, el presidente del IOC, Thomas Bach, anunció que se tomarían las próximas cuatro semanas para decidir el futuro de los Juegos, pero descartó que estos vayan a ser cancelados.

La fecha original del inicio de la competencia era julio 24 de este año.

