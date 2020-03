Comité Olímpico Internacional se tomará un mes para analizar la suspensión de Tokio 2020

El Comité Olímpico Internacional (COI) decidió este domingo tomarse un mes para analizar la posible suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tras la expansión mundial del coronavirus. El COI y el gobierno japonés tendrán cuatro semanas para analizar la reprogramación de las Olimpiadas, que estaban previstas entre el 24 de julio y el 9 de agosto de este año.

A través de un comunicado, el organismo informó que "para cuidar la salud de todos los involucrados y para contribuir a la contención del coronavirus, la mesa ejecutiva del COI anunció este domingo que planificarán nuevos escenarios para los Juegos Olímpicos de Tokio", indicó el mencionado Comité.

"Estos escenarios tienen relación con la modificación de los actuales planes operacionales para los Juegos, y también con cambios para la fecha de inicio del evento. La suspensión no está en la agenda", agrega el COI.

Según la especulación de medios internacionales como El País de España, la idea principal sería postergar los Juegos para los meses de septiembre y octubre, período en que se celebraron los JJ.OO. durante 1964, año en que también se celebró este evento en la capital japonesa.

Health and safety paramount as IOC Executive Board agrees to step up scenario-planning for the Olympic Games #Tokyo2020 https://t.co/jvLYoW9yfG

— IOC MEDIA (@iocmedia) March 22, 2020