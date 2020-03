Otros cuatro jugadores de la NBA dan positivo a COVID-19

Cuatro jugadores de los Nets de Brooklyn dieron positivo al virus COVID-19 que mantiene la temporada de la NBA en receso al igual que muchas otras ligas y eventos alrededor del mundo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo informó que los cuatro jugadores se encuentran en aislamiento y están siendo atendidos por el personal médico de los Nets.

De los cuatro jugadores, solo uno presenta síntomas. Hasta el momento, no se han revelado los nombres de los enebeístas.

La organización ordenó a todo el personal a mantenerse en aislamiento y atentos a su condición de salud.

La pasada semana la NBA tomó la decisión de suspender la temporada luego de que Rudy Gobert, jugador de los Utah Jazz diera positivo a COVID-19. Posteriormente se anunció que su compañero de equipo, Donovan Mitchell también resultó positivo al virus.

Four players for the Brooklyn Nets have tested positive for COVID-19. pic.twitter.com/KVZDj8UFfQ

— Howard Beck (@HowardBeck) March 17, 2020