Cristiano Ronaldo visita a su madre hospitalizada

El astro portugués y actual jugador del conjunto italiano, Juventus, Cristiano Ronaldo anunció a través de sus redes sociales que su madre Dolores Aveiro, se encuentra hospitalizada pero se encuentra "estable y recuperándose".

Ronaldo, pidió privacidad para su familia luego de que su madre hubiera sufrido un accidente cerebrovascular.

De igual forma, Aveiro fue hospitalizada en la madrugada en Funchal, en el archipiélago de Madeira. El delantero, se trasladó rápidamente desde Turín con su pareja Georgina Rodríguez.

Por otro lado, está en riesgo la presencia del delantero para su encuentro frente a Milán, mañana como parte de las semifinales de la Copa Italia.

“Ignoro si Ronaldo regresará a tiempo para el partido”, dijo el técnico de Juventus, Maurizio Sarri.

“Depende de la evolución”, añadió.

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 3, 2020