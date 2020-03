Diamilette Quiles conecta su primer 'hit' en la Doble A

La estelar primera base del Equipo Nacional de béisbol femenino, Diamilette Quiles, pegó ayer, domingo, su primer 'hit' en el Béisbol Superior Doble A en el segundo juego de los Montañeses de Utuado frente a los Tiburones en el estadio Luis 'Canena' Márquez de Aguadilla.

Quiles, quien hizo historia en la temporada 2019 al convertirse en la primera mujer en jugar Doble A, conectó el imparable en la sexta entrada ante los envíos del lanzador de los Tiburones, Christian Soltren.

Luego de su debut en la parte final de la fase regular del 2019, Quiles se quedó en el roster de los Montañeses como jugadora activa y comenzó el 2020 con el equipo.

“Tener la oportunidad de estar desde el comienzo es increíble. Las oportunidades deben aprovecharse al cien por ciento. La preparación fue buena a pesar de las circunstancias de nosotros los atletas, que tenemos que trabajar y entrenar”, contó la jugadora, de 34 años.

La integrante de las Lobas de Arecibo en el torneo de béisbol femenino propinó su primer incogible después de cinco intentos fallidos, cuatro en el 2019 y uno en la primera semana de la recién comenzada temporada. Quiles admitió que no supo que fue un hit hasta que uno de los árbitros le informó al concluir la entrada. Lo conectó en su única presentación ofensiva del día.

“No sé cómo expresar lo que sentí en ese momento porque me enteré después. Fue un ‘infield’ hit, pero como dicen, hit es hit, pero no estoy satisfecha. Mi enfoque es seguir entrenando fuerte y en cada oportunidad que me brinden dar el máximo”, estableció.