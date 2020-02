Gallitos de la UPR Río Piedras dominan cómodos a los Delfines de Sagrado

Los campeones defensores Gallitos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Río Piedras no titubearon en hacerle frente y ganarle este lunes a los Delfines de la Universidad del Sagrado Corazón, aguándole así el debut a Larry Ayuso como dirigente de los locales en el inicio del torneo de baloncesto de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).

El apoyo de alrededor 600 fanáticos se sintió en el recinto santurcino.

La tropa gallística de Danny Ortiz despertó ante un quinteto sagradeño fuerte, versátil y ágil que logró tenerlos contra la pared 24-14. No obstante, esa ventaja se fue reduciendo a menos de siete minutos de acabarse la primera mitad con la implementación de la defensa para finalizar por desventaja mínima de 35-34.

“Hoy fue un juego que no comenzamos con nuestro mejor partido. Pero, poco a poco fueron engranando. Logramos una victoria que fue doble, porque fue fuera de casa”, indicó Ortiz una vez concluida la reunión del equipo.

El tercer parcial fue de pesadilla para Sagrado. Los Gallitos sacaron las espuelas y fueron picoteando a los Delfines en defensa. Paralizaron con éxito la ofensiva de Sagrado ganado ese parcial 26-12, y poner el marcador a su favor 60-47.

“En la mitad le estaba diciendo que nuestra consistencia en la ofensiva al principio no va a estar, que eso toma tiempo. Pero, que nosotros le damos duro a la defensa y que no deberíamos estar fallando. No podemos dejar de fallar en cosas sencillas, como dejar tiradores solos. Ellos hicieron el ajuste y arrancamos bien el tercer ‘quarter’”, explicó el técnico de los campeones defensores del baloncesto de la LAI.

Al final, los Gallitos se sostenían en seguridad y confianza. Sagrado estaba descompensado. El resultado concluyó en victoria roja y blanca, 70-59.

La UPR de Río Piedras cuenta con un núcleo de siete jugadores jóvenes que fueron probados en una rotación de 10 jugadores. Entre ellos sobresalió Julio Villegas que está “tratando de llenar” la vacante dejada por el jugador más valioso de la final, Josué Erazo. Al respecto, Ortiz indicó que Villafañe y Adrián Ocasio están siendo evaluados para “hacer ese trabajo”.

Los mejores anotadores por la UPR de Río Piedras fueron Ocasio con 21 puntos, Yaret Berberena (15 puntos), Keyton Cedeño (10 puntos) y Villegas (8 puntos).

A primera hora, las Jerezanas también remontaron en su victoria sobre las Delfinas para ganar 73-64. De esta manera, la UPR de Río Piedras se fue victoriosa como visitantes.

Otra institución que arrancó el torneo en positivo fue la UPR de Bayamón. Las Vaqueras, dirigidas por Jerry Batista, apabullaron a las Búhas de la UPR de Humacao, 76-34. Mientras, los subcampeones Vaqueros de la UPR de Bayamón derrotaron 83-64 a los locales Búhos.

El torneo continúa este martes con los partidos de la sección Rafael Mangual: UPR de Ponce – Universidad Interamericana (6:30 p.m., ambas ramas), Colegio de Mayaguez – Pontificia Universidad Católica (6:30 p.m., ambas ramas), UPR de Arecibo – UPR de Aguadilla (6:30 p.m. ambas ramas en San Sebastián); UPR de Cayey – UAGM (7:00 p.m., masculino en Gurabo)