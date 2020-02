De la lucha al gaming

El exluchador y promotor de lucha libre, Hugo Savinovich será el encargado de relatar los grandes combates que traiga consigo el Winter Clash 2020 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

“Nuestra isla necesita eventos que le hagan olvidarse de situación que prácticamente le han quitado la paz de la gente”, comentó Savinovich sobre el propósito por lo que quiso aceptar el reto de narrar el evento.

El evento que será el 15 de febrero tendrá varias conexiones con la disciplina de lucha libre y es que además de la narración del exluchador, los ganadores de las distintas categorías serán premiados con campeonatos como se hace en la lucha.

“Las finales van a tener un ring de lucha donde se van a llevar a cabo estos retos y en las varias categorías se van a coronar campeones con títulos como si estuvieras viendo al campeón de la lucha libre, ellos van a ser campeones en sus diferentes categorías” comentó emocionado el exluchador.

Savinovich confesó nunca haber trabajado en eventos de gaming pero que sabe de ellos ya que “allá en Estados Unidos, la WWE ha tenido luchadores que han competido, inclusive AEW tiene a Kenny Omega que es buenísimo jugando y participando”.

El salto de un espectáculo a otro

“A mi me gusta la competencia”, expresó Savinovich

“A mi me gustan los deportes, todo lo que tiene que ver desde el tenis hasta el futbol americano, la única parte que no me gusta mucho es el golf, pero si esta jugando Tiger Woods pues los veos, pero yo soy pro-deportes, me gusta todo” confesó el promotor de lucha libre.

Asimismo, expresó que los boricuas son bien competitivos y cualquier evento que ponga a competir a un puertorriqueño va “a tener al público mas entusiasmado”.

Sin embargo, indicó que los video juegos no eran un atractivo principal para la industria de donde el viene, pero que “al tener luchadores participando y las guerras que se hacen retándose uno a los otros para jugar de equipo a equipo, le abrió la puerta al entendimiento y muchos mas fanáticos de la lucha están metidos en esto ahora”.

Savinovich también demostró estar entusiasmado con el evento, y deseoso de poder llegar al momento y participar para poner su grano de arena por el crecimiento de la industria.

“Los dos estamos confiando el uno al otro (Red Roosters y Savinovich) en esta tremenda oportunidad de llevar algo bueno, bien hecho, hecho con dignidad con respeto, innovación bien ejecutado. Y te imaginas la voz mía narrando campeonatos para los ganadores de las diferentes clasificaciones”, expresó Savinovich a Metro Puerto Rico.

De igual manera, el promotor de lucha libre definió la experiencia como “narrar la aventura de héroes que estarán compitiendo para llegar a las finales” añadiendo que “es una responsabilidad enorme” el tener la oportunidad de ser el anfitrión del espectáculo y buscará “transportar al público a que se metan dentro de la competencia”.

¿Cómo llevar un mensaje?

El exluchador ha sido partidario de la religión, y además de ser pastor y evangelista, ha buscado llevar mensajes con sus eventos ya sean de lucha u otro tipo de cosas “para decirle a la gente que no tire la toalla”.

“Si esto logra que un muchacho tenga un sueño, que se vea haciendo algo, le das una actividad como esta, y le comienzas a inyectar algo distinto, esto podría ser una inyección para los estudios del muchacho para que se vea triunfador”, sentenció.

De igual manera, puntualizó que el ser gamer es complicado, pues se requiere mucha práctica, y el evento del 15 de febrero será el momento ideal para que, quienes jueguen lo puedan demostrar.

“Yo creo que cada disciplina tiene sus adeptos, lo bueno de algo como esto es que este Winter Clash le da la oportunidad a la gente para que pueden utilizar su talento, porque esto requiere horas de practica”, compartió.

Cabe mencionar, que Savinovich volverá a Puerto Rico con un evento de lucha libre el sábado 13 de junio en el Mario “Quijote” Morales de Guaynabo cuando traiga la cartelera de DemonMania.