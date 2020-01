Dominic Thiem vence a Zverev y se instala por primera vez en la final Abierto de Australia

Dominic Thiem (5º) del ranking ATP) avanzó por primera vez en su carrera a la final del Abierto de Australia tras derrotar en cuatro sets 3-6, 6-4, 7-6 (3) y 7-6 (4) al alemán Alexander Zverev (3º) en tres horas y 34 minutos.

Thiem, que se convirtió en el primer austriaco en llegar a la final del Grand Slam oceánico, comenzó con el pie izquierdo al ceder el primer set por 6-3 ante un buen juego del alemán que quebró tres veces el servicio.

En la segunda manga, el pupilo de Nicolás Massú mejoró en su juego y fue así como quebró dos veces, más una del germano, para llevarse la manga por 6-4.

En el tercer y último set, la pelea fue de palo a palo. En el penúltimo capítulo hubo un quiebre por lado, llegando a quedar 6-6, hasta que en el tie break Thiem se impuso 7-3.

En la última manga no hubo quiebres de servicios por lo que todo nuevamente volvió a definirse en el desempate. Ahí Thiem fue más contundente y aprovechando los errores del rival se llevó el tie break por 7-4.

Thiem clasificó a su tercera final de Grand Slam tras los subcampeonatos de Roland Garros en 2018 y 2019, y enfrente tendrá al serbio Novak Djokovic quien buscará su octava corona en Melbourne, además de reconquistar el número uno del ranking ATP.

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 31, 2020