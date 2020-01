Amanda Serrano derrota a Simone Aparecida Da Silva en Miami

La boxeadora boricua Amanda Serrano noqueó esta noche en el tercer asalto a la brasileña Simone Aparecida Da Silva en el Meridian en Island Gardens, en Miami, Florida.

Según Boxing Scene, Serrano golpeó en alto volumen contra de Silva (17-15, 6KOs).

La victoria fue la primera pelea de Serrano desde septiembre pasado, donde se convirtió en dos veces campeona de peso pluma después de un triunfo por decisión de 10 asaltos sobre la rival de Brooklyn, Heather Hardy.

3rd rd TKO! My opponent was strong & game but I didn’t come to carry another one. She was down in the 2nd & over in the 3rd. Catch it on @dazn_usa pic.twitter.com/GpPuUWThld

— Amanda Serrano 🇵🇷 (@Serranosisters) January 31, 2020