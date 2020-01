Shaquille O'Neal rompe en llanto en TV al recordar a Kobe Bryant

El estelar centro y ahora comentarista deportivo, Shaquille O'Neal, no pudo contener las lágrimas al recordar a su amigo y excompañero de equipo, Kobe Bryant, quien falleció en un accidente en helicóptero el pasado domingo.

O'Neal contó en el programa Inside The NBA en TNT que se enteró de la noticia del fallecimiento de Kobe Bryant cuando entrenaba junto a su sobrino y su hijo.

"No lo quería creer. Entonces… todo el mundo comenzó a llamarme, luego supimos que la noticia fue confirmada", contó O'Neal entre lágrimas.

“I haven’t felt a pain that sharp in a while.. it definitely changes me.”’@SHAQ on the loss of his brother, Kobe. pic.twitter.com/dM5i0DDgGK

— NBA on TNT (@NBAonTNT) January 29, 2020