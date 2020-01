Reportan que hija de Kobe Bryant, Gianna Bryant, de 13 años, también falleció en el accidente aéreo

La hija de Kobe Bryant, Gianna Maria (GiGi) Bryant, también murió en el accidente de helicóptero de Calabasas donde falleció su padre.

La adolescente de 13 años, apodada "Mambita", también estaba a bordo del helicóptero privado cuando se estrelló el domingo, dijeron los representantes del ex jugador de baloncesto a TMZ Sports. Otros medios como People, ESPN y CNN reportan la noticia por fuentes. CNN reporta que Bryant llevaba a su hija a un juego de baloncesto.

Gianna tenía un futuro prometedor en el baloncesto femenino y su padre entrenaba el equipo juvenil "Mamba" al que pertenecia. Bryant tenía otras tres hijas.

La adolescente solía acompañar a su padre a juegos de baloncesto.

