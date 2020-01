FOTOS: Aficionados rinden homenaje a Kobe Bryant en el Staples Center

La muerte de Kobe Bryant ha impactado a miles de aficionados, deportistas, artistas y miles de personas en el mundo que veían al cinco veces ganador de la NBA como un ídolo dentro y fuera de las duelas.

El Staples Center, escenario que durante 20 años vivió e hizo a los aficionados emocionarse con los mejores momentos de Kobe con la camiseta amarilla del equipo de LA Lakers, se convirtió este domingo en un recinto de incredulidad y de tristeza por parte de cientos de seguidores que se dan cita para rendirle homenaje al 18 veces jugador del All Star Game de la NBA.

A large group of fans are in the plaza across from Staples Center to celebrate the life of Kobe Bryant. pic.twitter.com/jqUsikn2sT

— SportsCenter (@SportsCenter) January 26, 2020