Entusiasmados los colombianos con su debut en la Serie del Caribe San Juan 2020

Colombia está de fiesta y no es para menos desde que se anunció su participación por primera vez en la Serie del Caribe, y su debut será en San Juan, Puerto Rico, del 1 al 7 de febrero de 2020 a cargo de los Vaqueros de Montería.

El equipo colombiano está dirigido por Ozney Guillén, hijo del exgrandelisgas y dos veces campeón como técnico de Serie Mundial, el venezolano Ozzie Guillén.

“Es un logro muy importante que la Confederación del Béisbol nos invite por primera vez a la Serie del Caribe. El béisbol colombiano está de pláceme. Para nosotros era un anhelo hace mucho tiempo ir a la Serie del Caribe y poder pertenecer a esa organización. Estamos en todos los preparativos para poder estar presente en ese magno evento”, indicó Pedro Salzedo Salom, presidente de la Liga Profesional Colombiana de Béisbol.

“La participación ha revolucionado nuestro béisbol. Es increíble, la incidencia de lo que es la Serie del Caribe en nuestro país. Todo el mundo está pensando en asistir a Puerto Rico y vamos a ver de qué mejor manera lo podemos hacer. La incidencia de esto a repercutido en la organización, en los jugadores, en el público, en todo el mundo”, reconoció el líder del béisbol colombiano.

A los colombianos en Puerto Rico, Salzedo Salom señaló “que nos acompañen que los vamos a representar lo mejor posible con la delegación y todos los que vamos a viajar a Puerto Rico. Hay una motivación increíble”, agregó en entrevista vía telefónica desde Colombia.

Esa misma emoción es la que viven los colombianos residentes en Puerto Rico.

“Para nosotros los colombianos siempre es una alegría que un deportista o un equipo colombiano se destaque en el exterior. Sucede con el fútbol, patinaje y ahora en el béisbol, que tiene una gran cantidad de admiradores”, manifestó el cónsul de Colombia en Puerto Rico, Carlos Arturo Forero Sierra. “A mí me tomó por sorpresa (la participación de Colombia en la Serie del Caribe), pero ya después empecé ha indagar y vi que no fue al azar. La selección colombiana tuvo una participación decorosa en el Clásico Mundial de Béisbol de 2017 (debut), y ya viene recogiendo ciertas semillas. Además, hemos tenido beisbolistas reconocidos en las Grandes Ligas como Edgar Rentería”, agregó.

“Saber que los vamos a tener acá con los hermanos puertorriqueños es una alegría y ojalá nos vaya bien y le ganemos a Puerto Rico. Es gratificante porque sé que el béisbol es una fiesta para los puertorriqueños y esperamos contribuir. Será una fiesta en grande y larga”, dijo Forero Sierra, quien está pendiente a la serie final de Colombia para conocer el equipo que vendrá a Isla.

Colombia debutará el sábado, 1 de febrero de 2020 a las 10:00 a.m. frente a Venezuela. Guillén hará también su debut en una Serie del Caribe luego de obtener su primer triunfo como profesional en su primera experiencia como dirigente.

“Es muy importante que nuestros atletas y deportistas en cualquier rincón del planeta sientan el calor de la gente colombiana que es tan particular; y yo estoy seguro qué habrá muchos colombianos que estarán acompañando el equipo en todas sus presentaciones y desde el Consulado vamos a promoverlo. Vamos a motivarlos para que hagan presencia con nuestras banderas, nuestras camisetas, con todo lo que nos caracteriza; la música y el buen comportamiento del colombiano”, declaró Forero. “Estamos todos los colombianos contentos y yo, que nunca he estado en un evento de este tipo. Será mi primer partido de béisbol. Nunca he ido a un partido de pelota”, confesó el cónsul colombiano.

Por su parte, el periodista de la Agencia EFE de noticias, Jorge Muñiz, quien llegó a Puerto Rico desde Colombia a los seis meses de nacido manifestó que “aunque desconozco mucho de la historia del béisbol en Colombia, eso no quita que me emocione con que por primera vez participe en la Serie del Caribe”.

“Espero que el equipo colombiano presente un gran equipo y demuestre su calibre. Colombia y Puerto Rico comparten muchas cosas en común, y más de la que la gente cree. Será emocionante ver a colombianos en terreno boricua, apuntó Muñiz.

Mientras que el colombiano Gustavo Meza, quien reside en Puerto Rico hace 20 años y es un amante del béisbol, cuenta los días para poder ver por primera vez a una representación de Colombia en la Serie del Caribe.

“Soy un fanático del béisbol. Me encanta el béisbol y todos los colombianos estamos muy contentos de que Colombia participe por primera vez en la Serie del Caribe”, dijo Meza.

“Colombia debutó en el Clásico Mundial de Béisbol en el 2017 y ahora en la Serie del Caribe. Esperamos que tengan una gran participación en Puerto Rico. Estamos allí para apoyar a Colombia en todos sus partidos”, agregó.

Además de Colombia participarán este año México, Venezuela, República Dominicana, Panamá y Puerto Rico.

Los boletos para la Serie del Caribe San Juan 2020 ya están a la venta en www.ticketpop.com o por teléfono al (787) 294-0001.

Te podría interesar: