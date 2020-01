Las fuertes sanciones a los Astros de Houston por espiar a rivales con tecnología

El coach de los Astros de Houston, A.J. Hinch, y el gerente general del equipo, Jeff Luhnow, han sido suspendidos para la temporada 2020 después de una investigación de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB)

Esta investigación está basada en unass denuncias por haber hecho trampa durante la campaña ganadora de la Serie Mundial 2017, informó la MLB el lunes.

Poco después de la suspensión de la MLB, el dueño de los Astros, Jim Crane informó que ambos fueron despedidos.

Las Grandes Ligas de béisbol (MLB) se enfrentó este martes a los reclamos para despojar a los Astros de Houston de su corona de la Serie Mundial 2017.

Esto, mientras surgía la posibilidad de nuevas sanciones en el escándalo por cometer trampas que sacudió a este deporte.

Los Astros recibieron una multa de 5 millones de dólares y fueron despojados de las selecciones de draft del 2020 y 2021.

Todo esto surge después de un informe mordaz del Comisionado de MLB Rob Manfred que detallaba un esquema ilegal de robo de señas utilizado por el equipo en el 2017.

Aunque las penalizaciones estuvieron entre las más severas jamás emitidas por la Liga, varios comentaristas dijeron el martes que no fueron lo suficientemente lejos, y algunos pidieron que se anule la victoria de los Astros en la Serie Mundial 2017 sobre los Dodgers de Los Angeles.

