Carlos Beltrán renuncia a la dirección de los Mets de Nueva York

Carlos Beltrán no llegó a los campos primaverales del 2020. El boricua renunció a su cargo como dirigente de los Mets de Nueva York en medio del escándalo de robo de señas con tecnología que envuelve a los Astros de Houston y a los Medias Rojas de Boston en las temporadas de 2017 y 2018, respectivamente.

Carlos Beltran has told the Mets it is best if he steps down. Looks like the direction this will take.

Así lo reportó Jeff Passan, de ESPN:

Carlos Beltran is out as New York Mets manager due to his involvement in the Houston Astros’ sign-stealing scandal, sources tell ESPN. He is the third manager to lose his job in the fallout.

