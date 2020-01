Alex Cora y la doble moral en las Grandes Ligas

No obstante, en esta tragedia en la que al puertorriqueño le ha tocado caer de la cima a la sima del béisbol de las Grandes Ligas, los ejecutivos de los Medias Rojas de Boston siguen jugando para equipo con las muelitas de atrás.

El miércoles, por ejemplo, aseguraron firmemente en conferencia de prensa que no se hizo trampa en la Serie Mundial de 2018 ante los Dodgers de los Ángeles y, pese a que el martes rompieron relaciones con Cora, le echaron flores al boricua, reafirmando su compromiso con la organización y reconociéndolo como un gran profesional que solo “cometió un error”.

“Alex es muy talentoso. Hizo grandes cosas con nosotros. Nos expresó su arrepentimiento; está avergonzado. Alex va a pasar por un proceso, pero, repito, es extremadamente talentoso”, expresó el presidente del equipo, Sam Kennedy, luego de que se preguntó si Cora merecía una segunda oportunidad de dirigir en las Mayores.

Cora y los Medias Rojas esperan por el segundo informe del comisionado de MLB, Rob Manfred, donde se detallará si el boricua también lideró un esquema de robo de señales con tecnología durante el 2018, como se le señaló en un primer reporte que desembocó en el despido y la suspensión de un año del dirigente de los Astros de Houston, A.J. Hinch, y del gerente general de la novena tejana, Jeff Luhnow.

Golpe duro al béisbol

De acuerdo con el reportero de ESPN, Enrique Rojas, los acontecimientos de los últimos días son terribles para el béisbol, para las Grandes Ligas y para los latinos.

Para el escritor dominicano, el escándalo del robo de señales es uno de los más importantes de los últimos tiempos. “Lamentablemente, los protagonistas son personas muy cercanas a nosotros y figuras que eran muy respetadas en la industria. Ojalá en algún momento tengamos todos los detalles para poder construir una narrativa real de cómo sucedieron los hechos y quiénes lideraron esos procesos. En sentido general, uno podría decir que es una historia más, pero no lo es. No puede ser una historia más, cuando los mayores afectados son personas tan cercanas a nosotros, en lo profesional y en lo personal”, le dijo a El Calce Rojas.

Denuncian hipocresía de MLB

Según el analista Jossie Alvarado, el escándalo que envuelve al primer dirigente boricua que se coronó campeón en la Gran Carpa se ha salido de proporción. Dice que se requiere una mirada un tanto más fría de la que se le está dando en las redes sociales y denunció aires de hipocresía.

“Estoy triste y dolido, pero no decepcionado con él. Me duele, porque el sistema, lo que es MLB como organización, se tragó a Alex Cora. Dudo mucho que nadie supiera de esto que estaba pasando. El caso me recuerda mucho cuando los anabólicos, cuando nadie tampoco sabía que los peloteros se metían algo. El béisbol es un negocio y eso se entiende. Ellos quieren llevar al fanático una imagen pura, con la mayor moral posible, y en ese esfuerzo caen en la hipocresía, porque son ellos, MLB como organización, los que proveen las herramientas que luego quieren controlar cuando les conviene”, manifestó el autor de Roberto Alomar: un pelotero especial (2018) y Puerto Rico en las Grandes Ligas (2008).

Alvarado sostiene que, si bien Cora falló, hay que ser cuidadosos al momento de pasar juicio. El cronista considera que este es un caso que, más allá del escándalo del robo de señas que arropa la discusión pública, podría terminar siendo una norma en unos años y quién sabe si hasta una razón para seguir sumando tecnología al juego.

“No se llama trampa cuando yo te evalúo fallando un picheo y después te domino con el mismo lanzamiento, porque tengo un análisis completo de tus debilidades. No se llama trampa mover mi defensa utilizando el shift. A eso le llamamos estrategias de juego hoy en día. Y eso también es alta tecnología; tiene sus áreas grises. Es MLB quien está dando esas herramientas tecnológicas. Dudo mucho que Alex, un tipo tan inteligente, sea la única persona entre las 30 organizaciones de MLB haciendo eso de las señales”.

Un caso moralmente inflado

Entretanto, el editor senior de ESPNdeportes.com, Hiram Martínez, piensa que el caso de Cora ha sido tratado con un toque excesivo de moralismo. Martínez le dijo a El Calce que no siente la indignación que lo consumió cuando el escándalo de los esteroides. Señaló que, a su modo de ver, la falla de Cora es de un nivel menor y no es razón suficiente para condenar al olvido su buen trabajo ni para despedirlo fulminantemente del béisbol ligamayorista.

Martínez, además, advirtió que es muy probable que Carlos Beltrán, señalado en el informe del comisionado, la tenga difícil en su misión de dirigir a los Mets de Nueva York esta temporada. “Va a ser finita la paciencia con Beltrán. ¿Cuánto le puede afectar esto en una ciudad como Nueva York? “, cuestionó.

Finalmente, el historiador Jorge Colón Delgado afirmó que el legado de Cora tendrá sobre sí la nube del escándalo. Empero, aseguró que la historia no va a cambiar.

“Fue el primer puertorriqueño en ganar una Serie Mundial y con Boston”, puntualizó.