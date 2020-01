VIDEO. Tenistas se unen por los incendios en Australia y donan dinero  

Los tenistas, el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic protagonizaron momentos divertidos de la primera fase del Rally For Relief.

Dicho evento, que se lleva a cabo en Melbourn, tiene como objetivo recaudar fondos económicos para todos los afectados por los incendios en Australia.

Rafael Nadal y una señal obscena

El primer momento divertido de la jornada corrió a cargo del español Nadal, quien hacía pareja con Djokovic, al hacer una señal con su dedo índice, el cual generó muchas carcajadas en los asistentes.

Asimismo, el otro momento gracioso fue cuando en el enfrentamiento ante Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev, el balcánico bromeó criticando la lentitud de los “NextGen”.

Cori Gauff tuvo que jugar contra tres tenistas

La tenista Cori Gauff vivió una inesperada ventaja en el torneo benéfico Australian Open: Rally for Relief.

Esto, cuando tuvo que jugar contra tres tenistas, ya que su compañero de equipo, Alexander Zverev, se cambió de lado de la pista y dejó solo a la americana.

Mientras, Djokovic seguía con el show haciendo de camarero para todos sus compañeros.

.@CocoGauff is now carrying Team Wozniacki on her back, and @DjokerNole has got the drink orders covered. Not to worry. 😂#Rally4Relief #Aces4BushfireRelief pic.twitter.com/K8Pf7wyOq7 — Tennis Channel (@TennisChannel) January 15, 2020

¿Dónde ver el Australian Open online?

Dicho certamen lo puede seguir en directo por Eurosport Player, que te presenta la posibilidad de elegir diferentes ángulos de cámara.

Donaciones

El español Rafa Nadal y el suizo Roger Federer decidieron donar al Rally for Relief 250 mil dólares australianos, aproximadamente un millón 329 mil 303 quetzales.

La donación es para la lucha contra los incendios en Australia.

Nadal lo anunció en mitad del torneo benéfico Australian Open, donde hasta el momento se han recaudado casi cinco millones de dólares australianos, unos 2 millones 658 mil 450 quetzales.

Muertes y bosques quemados

Los incendios, que causaron la muerte de 28 personas, según el balance oficial, destruyeron más de 2 mil casas y quemaron una zona de 100 mil kilómetros cuadrados (10 millones de hectáreas).

Dicho terreno es comparado con la superficie de Corea del Sur.

Además de perturbar las calificaciones del Open de Australia en Melbourne.