Red Sox despiden a Alex Cora

Los Red Sox de Boston despidieron esta noche al dirigente boricua Alex Cora. La decisión se da en medio de la investigación liderada por la Oficina del Comisionado Rob Manfred, sobre el esquema de robo de señas que envuelve a los Astros de Houston en la campaña de 2017 y a los Red Sox en el 2018.

De acuerdo con el comunicado de la organización, la decisión fue tomada velando por el bienestar del equipo que Cora lideró al campeonato hace dos años.

"Hoy nos reunimos para discutir el informe del comisionado sobre la investigación de los Astros de Houston. Dados los hallazgos y la decisión del comisionado, decidimos colectivamente que no sería posible que Alex liderara efectivamente la organización y mutuamente acordamos separarnos", lee el comunicado de la novena bostoniana.

