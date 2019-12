MLB sacará la marihuana de su lista de sustancias prohibidas en ligas menores

Las Grandes Ligas del Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) ha decidido remover la marihuana de la lista de sustancias prohibidas para peloteros de ligas menores como parte de una acuerdo con la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas.

Según reportes de prensa de Estados Unidos, los jugadores que den positivo a marihuana no serán suspendidos y serán reportados a un programa de tratamientos de drogas.

En el acuerdo actual, los jugadores que dan positivo a marihuana son suspendidos por 25 partidos en su primera prueba, 50 partidos si dan positivo en una segunda y 100 por la tercera vez. Si el jugador resulta positivo en una cuarta prueba es suspendido de por vida.

As part of a new agreement on opioids being negotiated between Major League Baseball and the players’ union, MLB will remove marijuana from the list of banned substances for minor leaguers, sources tell The Athletic. Major leaguers have not been subject to testing for marijuana.

