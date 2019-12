Histórico contrato por $324 millones de Gerrit Cole y los Yankees

Los Yanquis de Nueva York se llevaron el premio mayor del mercado de agentes libres, al pactar el martes por la noche con Gerrit Cole por nueve años y una cifra récord de 324 millones de dólares, dijo una persona cercana al acuerdo.

La fuente habló con The Associated Press a condición de anonimato, en vista de que el acuerdo no se ha anunciado oficialmente.

El convenio establece marcas históricas para un pitcher en términos de dólares totales. Supera el contrato por siete años y 24 millones de dólares que Stephen Stasburg formalizó un día antes para permanecer en los Nacionales de Washington, campeones de la última Serie Mundial.

El promedio anual del contrato de Cole, de 36 millones de dólares, constituye un récord para cualquier pelotero. Rebasa el de 35,5 millones alcanzado por el jardinero Mike Trout, quien pactó por 12 años y 426,5 millones de dólares con los Angelinos de Los Ángeles

Ese contrato comenzó a cumplirse la campaña pasada.

El agente Scott Boras negoció los contratos de Cole y Strasburg.

Cole, derecho de 29 años, fue el lanzador más dominante durante buena parte de 2019, y ayudó a que los Astros de Houston se quedaran a un juego de obtener lo que hubiera sido su segundo cetro del Clásico de Otoño en tres temporadas.

“Obviamente, cuando hablas de un pelotero del nivel de Gerrit Cole, esto cambia el tipo de talento en muchas formas”, recalcó Aaron Boone, manager de los Yanquis, antes de que trascendiera el acuerdo. “Éste es un tipo que tiene hambre y motivación de verdad”.

Nueva York no gana la Serie Mundial desde 2009 y buscaba un as para encabezar una rotación que incluye ya al dominicano Luis Severino, Masahiro Tanaka, James Paxton y J.A. Happ. En el grupo figura también el quisqueyano Domingo Germán, quien podría ser suspendido al comienzo de la próxima temporada, bajo las políticas de las Grandes Ligas contra la violencia doméstica.

El gerente general de los Yanquis, Brian Cashman ejecutó la transacción siguiendo el manual que aplicó tras la temporada de 2008, cuando ofreció a CC Sabathia un trato por siete años y 161 millones de dólares a fin de que encabezara la rotación y ejerciera su liderazgo en el clubhouse

Cole complementará aun grupo de jóvenes que incluye a Aaron Judge, al venezolano Gleyber Torres y al dominicano Gary Sánchez, en un momento en que los Yanquis consideran que pueden competir constantemente por títulos.

El lanzador fue reclutado originalmente por los Yanquis en la primera ronda del draft, con la 28va selección general de 2008, cuando egresó de la secundaria.

Sin embargo, prefirió entonces asistir a la UCLA. Tres años después, Pittsburgh lo reclutó como la primera selección general.

Cedido en canje después de la temporada de 2017, transformó su carrera en dos campañas con los Astros.

En los Piratas, tuvo una foja de 59-42 y una efectividad de 3.50 a lo largo de cinco temporadas. Despuntó gracias al personal de los Astros, enfocado en el análisis avanzado de estadísticas.

Comenzó a utilizar con más frecuencia la recta de cuatro costuras y la curva. Dejó casi en el olvido su sinker de dos costuras y atacó la zona strike más a menudo.

En 2018, ostentó un récord de 15-5 y un promedio de 2.88 carreras limpias admitidas. En la temporada más reciente, su foja fue de 20-5 y su efectividad de 2.50, además de liderar las Grandes Ligas con 326 ponches.

Terminó segundo sólo detrás de su compañero Justin Verlander, en la votación para otorgar el premio Cy Young de la Liga Americana.

En mayo, tenía una marca de apenas 4-5, pero en sus siguientes 25 aperturas consiguió una foja impresionante de 19-0, antes de perder el primer juego de la Serie Mundial. Ganó en cambio el quinto y estaba disponible para laborar en el séptimo, pero no fue utilizado.

Cashman visitó la semana pasada a Cole y a su esposa Amy, acompañado por Boone, el nuevo coach de pitcheo Matt Blake y el asesor especial Andy Pettitte.

“Simplemente tratamos de cerciorarnos de instruir al pelotero y a su familia sobre la cultura y todo lo que tenemos”, dio Cashman

Añadió que se percataba del riesgo de un contrato largo, motivado por la situación en el mercado de agentes libres. El jardinero Jacoby Ellsury, quien se perdió las últimas dos campañas por lesiones, fue dado de baja este mes, cuando le quedaba una campaña garantizada en su contrato por siete años y 153 millones de dólares.

Pero Cashman recodó los acuerdos que funcionaron, como el de 189 millones que firmó Derek Jeter para jugar de 2001 a 2010; el de 88,5 millones del lanzador Mike Mussina para colaborar de 2001 a 2006, y el jugoso contrato de Sabathia.

“Está claro que, mientras más largo es el contrato, más riesgo corres”, indicó Cashman. “Ha habido ejemplos en que hemos suscrito acuerdos de largo plazo y eso ha sido contraproducente y no rentable. Hemos hecho acuerdos de largo plazo en los que logramos beneficios”.

En otras noticias durante el segundo día de las reuniones de invierno:

_El campocorto Didi Gregorius se reencontrará con el manager Joe Girardi en Filadelfia. Llegó a un acuerdo por un año y 14 millones de dólares con los Filis, dijo a The Associated Press una persona cercana al convenio. Esa fuente solicitó permanecer anonimato porque el acuerdo, revelado originalmente por el New York Post, no se ha anunciado de forma oficial.

_San Francisco adquirió al pelotero de cuadro Zack Cozart y al prospecto de infielder Will Wilson, procedentes de los Angelinos, a cambio de efectivo o un jugador por definir. Los Gigantes asumieron así el salario de Cozart, que será de casi 12,7 millones de dólares para el año próximo.

_El derecho Kevin Gausman accedió a un contrato por un año y nueve millones de dólares con los Gigantes, ocho días después de que Cincinnati dejó que se declarara agente libre.

_Los Mellizos de Minnesota completaron un contrato por dos años y 20 millones de dólares con el suspendido lanzador dominicano Michael Pineda. Firmaron también con el cátcher Alex Ávila, por un año y 4,25 millones.

_Washington retuvo a dos peloteros más del plantel que conquistó la Serie Mundial. Concretó un pacto por dos años y 10 millones de dólares con el receptor brasileño Yan Gomes y otro por un año y 6,25 millones con el pelotero de cuadro Howie Kendricks, quien bateó hits cruciales en la postemporada.

_El manager de Houston, AJ Hinch, dijo que no podía responder públicamente las preguntas sobre la pesquisa de las Grandes Ligas sobre las acusaciones hechas por el exlanzador de los Astros, Mike Fiers, quien dijo que el equipo usó dispositivos electrónicos para robar señas en 2017.