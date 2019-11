Sagrado destrona a los campeones del voleibol de la LAI

Los Delfines de la Universidad del Sagrado Corazón (Sagrado) se encargaron de acabarle el jueves el reinado a los campeones del 2018-19, Pioneros de la Pontificia Universidad Católica, en el segundo partido de la serie semifinal del torneo de voleibol de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).

Éstos esperan a su rival finalista, que saldrá este sábado del ganador de los Gallitos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Río Piedras y los Taínos de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) en partido a celebrarse a las 7:00 de la noche en la UAGM de Cupey.

Le tomó nueve años a Sagrado regresar a una final universitaria. Esta ocasión lo hace de manera invicta y derrotando al campeón defensor Católica en cuatro parciales, 29-31, 25-23, 25-20 y 25-15, en el recinto pontífice en Ponce.

El piloto del sexteto vino y amarillo, Ramón Lawrence, no pudo viajar con ellos. Este escogió a las dirigir a las Delfinas en la serie que perdieron con las Taínas de la UAGM. Sin embargo, reconoció que la confianza depositada en el conjunto le dio el resultado anhelado, la final.

“Esta temporada ha sido difícil. No ha sido fácil, porque he tenido que dirigir los dos equipos en semifinales. He tenido que estar dividiéndome. Los muchachos, los he dejado un poco solos producto de la confianza que tienen de su unidad de grupo y de cómo han venido jugado. Eso me ha dado a mí más confianza en ellos y en los asistentes (Manuel De Jesús Jr. y Magdiel Rivera)”, indicó el cubano radicado en Puerto Rico de la labor de los Delfines, a su llegada a la UPR de Río Piedras para analizar a su rival que saldrá de la serie de la UPR de Río Piedras y la UAGM.

Lawrence entiende que no importa el oponente a enfrentar, su equipo está listo. Le dará descanso este viernes, y el sábado retomará los trabajos de reenfoque, análisis, estrategias en la cancha y de conexión. A su vez, tendrá una leve ventaja que podrá observar a ambos equipos durante el juego decisivo a finiquitarse el sábado en Cupey.

Ese juego de muerte súbita lo provocaron los Gallitos de la UPR de Río Piedras. El sexteto rojo y blanco empató la serie en la noche del jueves derrotando en cuatro parciales, 25-23, 28-26, 18-25 y 25-13 a los Taínos de la UAGM, en el complejo deportivo Cosme Beitía de Río Piedras.

El técnico gallito, Juan Albarrán, manifestó que “vamos a seguir trabajando las cosas que hicimos hoy (jueves) con las cosas del juego pasado (martes). Nosotros aumentamos la cantidad de bloqueo. Servimos mejor. Ellos están igual de preparados que nosotros. Es cuestión de cometer menos errores al final de los parciales para este sábado”.

Los Gallitos no tendrá descanso. Estos se reunirán este viernes para continuar con la agenda y el “momentum” de victoria, otorgándole merito a su oponente que también trabajarán para mejorar.

“Mañana (viernes) vamos a entrenar igual. Es prepararnos para un gran equipo. Ana G. Méndez tiene un buen equipo. Ellos se prepararon el martes y nosotros nos preparamos para este. Ahora cada uno debe afinar sus planes de juego”, acotó el dirigente riopedrense.

La serie final iniciará el lunes en Sagrado a las 7:00 de la noche, por estos ser el equipo de mejor récord en la temporada regular y continúan sin conocer la derrota.

El tercer lugar se discutirá el martes entre la Católica y el perdedor de Gallitos y Taínos a las 8:00 de la noche en el Colegio Universitario de San Juan.