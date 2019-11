Carlos Beltrán es el nuevo dirigente de los Mets de Nueva York

Tras semanas de especulación, el expelotero puertorriqueño, Carlos Beltrán, fue nombrado dirigente de los Mets de Nueva York para unirse a la lista de dirigentes boricuas en Grandes Ligas.

Beltrán fue uno de los candidatos entrevistados por la gerencia de los Mets, para sustituir a Mickey Callaway, según informó el New York Post.

Once everything is finalized, Carlos Beltrán will become the first Latino manager in Mets history:https://t.co/qiQ9eiEqdt

— Anthony DiComo (@AnthonyDiComo) November 1, 2019