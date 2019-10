Caín Velázquez es derrotado por Brock Lesnar en debut con WWE

Caín Velazquez no tuvo el mejor de los debuts en WWE tras ser vencido por el actual campeón peso completo de la empresa Brock Lesnar, en el evento Crown Jewel, realizado en Arabia Saudita.

El ex campeón de UFC no fue rival contra la "Bestia encarnada" y logró someterlo con una llave "kimura" sobre el brazo de Velázquez, lo que provocó su rápida rendición.

Durante la lucha, que no duró más de cinco minutos , se vieron algunos golpes y patadas al estilo de la MMA por parte de ambos luchadores. Caín parecía que iba a tener una buena presentación, pues dominó unos instantes a su rival, pero al final no logró contener a la Lesnar.

Al finalizar el combate, el dueño del "Suplex City" comenzó a atacar a Caín con una silla, por lo que Rey Mysterio lo defendió atacando a Brock con otra silla, provocando que saliera del ring, protegiéndose de los embates del "rey del 619".

Recordemos que en octubre de 2010 Caín Velázquez venció a Brock Lesnar en UFC, arrebatándole el cinturón peso completo de la empresa.

It's finally happening.@BrockLesnar and @cainmma are striking up a storm at #WWECrownJewel! @HeymanHustle pic.twitter.com/PcX3TC2wnH

— WWE (@WWE) October 31, 2019