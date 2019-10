Roger Federer renuncia a la ATP Cup por "motivos familiares"

La ATP Cup será el nuevo certamen de tenis por países, que debutará en enero de 2020 y que llega a reemplazar el lugar que alguna vez ocupó el Mundial de Düsseldorf donde Chile se coronó dos veces campeón.

El torneo, que tendrá lugar en Australia entre el 3 y 12 de enero del próximo año, no contará con la presencia de uno de sus principales embajadores: Roger Federer. El suizo anunció a través de redes sociales que renunció a participar del evento por "motivos familiares".

La bajada del ex número uno del mundo tomó por sorpresa a todos en la organización considerando que la ATP Cup reparte puntos para el circuito a diferencia de la Copa Davis que se jugará en las próximas semanas en Madrid.

"Lamento mucho no participar en el evento inaugural de la ATP Cup. Ha sido una decisión muy difícil porque, de haberlo disputado, debía pasar menos tiempo en casa con la familia y tener un inicio de temporada muy intenso", indicó Federer.

"Me duele mucho no estar en uno de los nuevos eventos más excitantes del calendario, pero es lo más adecuado si quiero continuar jugando durante más tiempo en el circuito. Siento mucho cualquier inconveniente o decepción que mi renuncia pueda causar a los aficionados, pero espero que puedan entender por qué he tomado esta decisión", agregó.

Con la renuncia de Su Majestad, Suiza quedó automáticamente eliminado del torneo, ya que las reglas señalan que si el primer cabeza de serie del equipo no juega, el país queda fuera de la competición salvo que el segundo singlista esté dentro del Top 18. Sin embargo, Stan Wawrinka también había declinado de participar.