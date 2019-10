Natalia, Rolo y De Playmaker buscan elevar el debate deportivo con Head 2 Head

Son las nueve de la mañana y a Héctor The Playmaker se le pusieron los huevos a peso.

Natalia Meléndez, una de las mejores jugadoras de baloncesto que ha parido esta tierra sonríe, está ‘ready’ pa’ repartir sabiduría cuando haga falta. Frente a Playmaker, a quiénes muchos quieren u odian, está un tipo que tuvo una carrera de casi dos décadas en el básquet profesional como jugador, que es dirigente de baloncesto, que durante años estuvo en la selección nacional, incluso cuando le ganaron a Estados Unidos en Atenas 2004, y que, vamos tiene un conocimiento de baloncesto y de deportes muy, pero que muy prodigioso.

“Mano, Rolo sabe demasiado. Esto que estamos haciendo es algo bien serio”, le dice el Playmaker a Metro sobre este nuevo proyecto titulado Head 2 Head, donde discute con Rolando Hourruitiner la actualidad deportiva, mientras Meléndez modera el debate.

El programa comenzó ayer, a las 9:00 A.M. a través de Facebook, pues Playmaker entiende que “Puerto Rico necesita hablar de deportes por la mañana, ya está bueno que se relegue esta discusión a las tardes o las noches”.

“Nosotros rompimos ese esquema en la radio FM, cuando metimos La Garata a las once de la mañana, pero, bróder, esto es algo más serio. La Garata es como ver un juego en un chinchorro con los panas. Con Head 2 Head buscamos elevar el debate. Yo espero que la gente lo respalde y lo entienda”, explica sobre el espacio, que se transmitirá en la mañana en Facebook martes y jueves y que, a las 9:00 P.M. de esos mismos días, sube a YouTube e Instagram.

Para Playmaker, este es un reto grande. Hourruitiner, quien en sus días de jugador no le importaba irse pico a pico con cualquiera, ahora mismo es una figura bastante reservada. Más allá de su desenvolvimiento como analista en transmisiones de baloncesto, no es mucha la pauta que anda buscando por ahí en comparación, digamos, con el pintoresco Giddel Padilla.

“A Rolo lo saqué del anonimato. Es un tipo que no le gustan las redes. Siempre me había dicho que no a todo lo que le ofrecía, porque él es bien reservado. Nunca había encontrado algo que le hiciera salir más allá de las transmisiones”, resaltó Playmaker, recordando que fue durante los análisis que realizaba junto a Meléndez y Hourruitiner que nació la idea de hacer este programa.

A Playmaker le gusta la idea de estar frente a frente con dos astros del básquet y subraya que “si tú ves, en los programas de análisis de las cadenas grandes, como PTI o First Take, los analistas no son gente que han jugado. ¿Skip Bayless ha jugado baloncesto? ¿Stephen A. Smith ha jugado baloncesto?”.

La ficha del tranque, sin embargo es Natalia Meléndez. Acá en Deportes Metro pensamos que ella es la más dura ahora mismo, libra por libra. Y ella anda gozosa con esta gran oportunidad de poner a estos dos en cintura.

“Yo me siento muy cómoda con este concepto. Pero no crean que yo seré árbitro todo el tiempo. Yo voy a meterme en el análisis. Yo miro las dos maneras y llego a mis propias conclusiones y ellos se van a enterar”, dijo.

“Esto es una producción que hacía falta. Acá no hay ningún programa de análisis a un alto nivel y nosotros esperamos llenar ese espacio”, apuntó Meléndez.

A continuación les presentamos el primer episodio de Head 2 Head, grabado en vivo desde Chili’s. El invitado especial fue José 'La Makina' Berríos, estelar lanzador de Grandes Ligas. Gocen.