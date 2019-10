Halep y Svitolina inician Final de la WTA con triunfos

Simona Halep salió delante de una situación adversa de match point para derrotar el lunes 3-6, 7-6 (6), 6-3 a la adolescente canadiense Bianca Andreescu en la Final de la WTA.

Halep, ex número uno del mundo y quien ganó el título de Wimbledon en julio, estuvo cerca de perder en el 12do game del segundo set.

"Hoy fue todo un desafío porque ella es casi 10 años más joven que yo", dijo la rumana. "Me siento orgullosa de lo que hice después de haber tenido una lesión de espalda por cerca de un mes".

Después del desempate, ambas competidoras requirieron atención médica. Halep recibió tratamiento en un pie mientras que Andreescu, de 19 años y actual campeona del U.S. Open, presentó un problema en la zona lumbar. Andreescu también pidió ayuda a su entrenador en el tercer set.

"Pienso que ella peleó realmente duro", afirmó Andreescu. "No aproveché mis oportunidades en el segundo set y después de eso mi espalda me dolía en verdad… solo me siento muy decepcionada”.

Momentos antes, la campeona defensora Elina Svitolina amplió su racha invicta _iniciada en la edición del año pasado_ en el último torneo de la temporada, al iniciar su participación venciendo 7-6 (12), 6-4 a Karolina Pliskova.

Svitolina, la única tenista de este torneo que no ha alzado un título esta temporada, se coronó invicta en esta competencia el año pasado.

Tras intercambiar rompimientos de servicio en el primer set, Svitolina definió su séptima oportunidad de set point. Pliskova también tuvo una oportunidad de llevarse el primer set, pero no pudo aprovechar una situación de set point en 9-8 en el tiebreaker.

Después del desempate, Pliskova batalló para seguir en la contienda.

Nota relacionada:

LeBron James desaloja su hogar tras amenaza de incendio forestal La estrella de la NBA se encuentra entre las personas que se vieron obligadas a desalojar su hogar

Pliskova, que había ganado sus tres arranques de torneo previos en la Final de la WTA, lidera la gira con cuatro títulos esta temporada _luego de conquistar Brisbane, Roma, Eastbourne y Zhengzhou. También encabeza la gira con el mayor número de aces conectados, con 481.

Halep y Svitolina ahora tienen record de 1-0 en el Grupo Púrpura, mientras que Andreescu y Pliskova cayeron a 0-1.