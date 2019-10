Escándalo en fútbol inglés por futbolistas que contratan "escorts"

Conmoción en la Premier League después de que el medio británico Daily Star Online diera a conocer el escándalo en fútbol inglés por futbolistas que contrataban escorts en fiestas sexuales secretas.

Según publica el citado medio, los jugadores se unen a las quedadas organizadas en palacios privados y yates multimillonarios.

El citado medio reveló información comprometedora sobre las peticiones de los jugadores a la agencia de escorts. Las chicas que acuden a dichas fiestas pertenecen a la agencia de élite Cinderella Escorts.

Desde esta han revelado las peticiones de los futbolistas en las fiestas, entre los que mecionan: trajes de dominatrix, que los usen como inodoros, que los humillen y que practiquen sexo con correas.

Según informa el citado medio, la entrada a estas fiestas es gratuita. Pero, para estar en la selecta lista de invitados se tiene que demostrar que tienes un patrimonio mínimo de 11.5 millones de euros.

Además se tiene que pagar 34.000 euros anuales para formar parte del selecto club de socios que pueden ser invitados a esas fiestas en cualquier lugar del mundo.

El citado medio pudo hablar con algunas mujeres que forman parte de este negocio.

Algunas de ellas afirmaron que algunos futbolistas han solicitado deseos sexuales bastante perturbadores.

“Lo más obsceno que me pidieron fue que lo usáramos como nuestro baño, no todas las chicas cumplen esos deseos, pero vale la pena económicamente y no tuvimos relaciones sexuales con él”, comenta Anna, una joven lituana.