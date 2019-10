José Altuve y Gerrit Cole se la montan a Normando Valentín

Los peloteros José Altuve y Gerrit Cole se burlaron del periodista Normando Valentín tras el triunfo de los Astros de Houston el pasado sábado sobre los Yankees de Nueva York.

"Me despego un rato de las redes sociales y cuando entro …😱😱😱😱 José Altuve y Gerrit Cole ME LA ESTÁN MONTANDO 😭😭…. @yosoymolusco y @teamcjcorrea han hecho de mi, el niño símbolo de los @astrosbaseball !!! paren el bulling que ese jonrón de @josealtuve27 me dolió CC!!!!!! 😂😂😂😂😂☔️☔️☔️☔️ llueve y No escampa", escribió el reportero en las redes sociales.

Normando es fanático del equipo de El Bronx.

La Serie Mundial 2019 entre los Astros y los Nacionales de Washington inicia mañana, martes.

