Alerta en la NBA: Zion Williamson sufrió una lesión, se perderá el inicio de la temporada y nadie sabe cuándo volverá

Zion Williamson, jugador sensación y número del Draft de la NBA, estará fuera de las canchas por unas semanas debido a una lesión en su rodilla derecha, se perderá el debut de New Orleans Pelicans en la temporada 2019/2020, la que comienza este martes.

El ala-pivot ya se perdió el último partido preparatorio debido a molestias en la rodilla. Sin embargo, se descartó que la lesión sea de gravedad, por ende, solo se atrasará su debut “se ha descartado que la lesión sea grave, pero se espera que se pierda unas semanas del inicio de la temporada regular, según informaron fuentes de la Liga a ESPN”, indicó el periodista especializado Adrian Wojnarowski.

Williamson, considerado el "nuevo LeBron James", promedia 23,3 puntos y 6,5 rebotes en los partidos amistosos que sirven para que los equipos se pongan en forma de cara a la campaña.

En la temporada 2018/2019 de la NCAA, durante su estadía en la Universidad de Duke, estuvo fuera durante seis partidos precisamente por dolores en su rodilla y desde entonces no se ha recuperado bien. De hecho, nadie hace un pronóstico real de cuándo volverá a jugar.

Por lo pronto, los Pelicans se estrenarán ante el campeón defensor de la NBA, Toronto Raptors y no podrán contar con el prometedor jugador de 19 años. El encuentro será el próximo martes 22 de octubre, desde las 21:00 horas, con transmisión de Directv Sports.

A severe injury has been ruled out for Zion Williamson’s right knee, but he is expected to miss period of weeks to start regular season, league sources tell ESPN. Pels are clearly treating injury with an abundance of caution but there’s no shortage of confidence on full recovery.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 18, 2019