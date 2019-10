Luis Joel Castro se suma a los finalistas mundialistas del atletismo boricua

El saltador a lo alto Luis Joel Castro, clasificó el martes a la final del Campeonato Mundial de Atletismo Doha 2019 con distancia de 2.26 metros.

El carolinense se convirtió en el tercer finalista puertorriqueño en un campeonato del mundo y ser el segundo finalista olímpico en una final mundialista por el país, teniendo de antecesor al vallista Javier Culson. Su cita con la historia será el próximo viernes a las 8:15 de la noche, según horario revisado en la página de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo.

Wesley Vázquez finalizó quinto en la final de los 800 metros Su participación en la final del Mundial de Doha, Catar, marca un precedente histórico para la prueba de los 800 metros en Puerto Rico.

“Yo estoy contentísimo con Luis Joel. Después de Lima 2019, él estaba muy apenado. No rindió como el mismo y todos esperábamos. Venía de una final olímpica. Tuvo una buena actuación en Barranquilla 2018, aunque no ganó medalla. Estoy muy contento con él. No solo porque hizo la final, sino porque se reivindicó entrando a una final entre los mejores del mundo y unirse con Javier Culson y Wesley Vázquez”, indicó el director del Departamento de Alto Rendimiento del COPUR, Jaime Lamboy, que espera la marca de 2.30 metros que clasifique al saltador a Tokio 2020.

Culson, doble medallista de plata mundial 2009 y 2011, compartió su alegría al ver el crecimiento de su compañero olímpico en salto de altura y de los representantes de los 800 metros en el Mundial.

“Esos son los pupilos (Luis Joel y Wesley Vázquez), los querendones de la Isla del Encanto. Le están devolviendo la cara al atletismo. Ahora es histórico que haya tres competidores de 800 metros (Wesley, Ryan Sánchez y Andrés Arroyo), dos finalistas en un mundial. Se espera una nueva faceta para Tokio y las siguientes competencias”, dijo el ponceño medallista de bronce de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Otro que vio con buenos ojos la actuación de Castro fue el entrenador Luis López.

“Luis Joel es un atleta extraordinario. Es una persona bien positiva. Él esta en un buen momento. Ha demostrado en dos ocasiones que es gran finalistas. Cada vez que se presenta en una competencia de este nivel nos ha respondido muy bien. Estuvo en una final olímpica y ahora una final mundialista. Debemos contar con él”, dijo que es parte de la dirección técnica de la Federación de Atletismo de Puerto Rico.

Resultados de salto de altura en https://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships/iaaf-world-athletics-championships-doha-2019-6033/results/men/high-jump/qualification/result .