Yankees recuperan a Stanton a punto de ganar su división

Giancarlo Stanton reaparece en la alineación de los Yankees justo cuando Nueva York está por conquistar el título de su división.

Stanton bateará quinto y jugará en el jardín izquierdo la noche del miércoles ante los Angelinos de Los Ángeles. El toletero había estado fuera de acción desde el 25 de junio por una lesión en el ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha. Apenas ha disputado nueve juegos esta campaña debido a molestias en la rodilla y regresa cuando sólo quedan 12 días en la temporada regular.

Prior to tonight’s game, the Yankees:

• Reinstated OF Giancarlo Stanton from the 60-day IL.

• Placed RHP Dellin Betances on the 60-day IL with a partial tear of the left Achilles’ tendon.

Additionally, RHP Ryan Dull was claimed off waivers by Toronto.

— New York Yankees (@Yankees) September 18, 2019