España se corona campeona del Mundial FIBA 2019

Por segunda vez en la historia, España conquistó la medalla de oro en el Mundial de Baloncesto FIBA 2019 al aplastar el domingo 95-75 a Argentina, con lo que Marc Gasol obtuvo un inusitado doblete de cetros en el mismo año.

Ricky Rubio anotó 20 puntos y Sergio Llull añadió 15 por España (8-0), el noveno equipo que concluye invicto una Copa del Mundo.

Gasol añadió 14 tantos a la causa de la selección española, que jamás estuvo en desventaja y se apoderó de un título que hace juego con el obtenido en 2006.

En cambio, Argentina naufragó en su intento de sumar un cetro al obtenido en el primer Mundial, en 1950.

Gasol se convirtió en el segundo jugador en obtener un título de la NBA y el oro de la Copa del Mundo de la FIBA en el mismo año. El pívot de los Raptors de Toronto se unió a Lamar Odom, quien se coronó en 2010 con los Lakers de Los Ángeles y con la selección de Estados Unidos.

🇪🇸 THE FIBA BASKETBALL WORLD CUP CHAMPIONS! 🏆

After 13 years, @BaloncestoESP 🇪🇸 are back on top of the world! 🎉

¡CAMPEONES UNA VEZ MÁS! 👏#EspañaGotGame #FIBAWC #ARGESP pic.twitter.com/JRpL1jm2gQ

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 15, 2019