Ecuador evalúa presentar candidatura conjunta para Mundial FIFA 2030

El presidente ecuatoriano Lenin Moreno anunció el sábado que propuso a los mandatarios de Colombia, Iván Duque, y de Perú, Martín Vizcarra, la búsqueda de una sede conjunta para la Copa del Mundo de fútbol 2030.

La propuesta ecuatoriana rivalizaría con la postulación de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, misma que cuenta con el respaldo de Conmebol y que meses atrás dio pasos concretos para materializar su candidatura para el Mundial 2030.

"Ayer propuse a los presidentes @IvanDuque y @MartinVizcarraC que organicemos el Mundial de Fútbol Ecuador, Colombia y Perú 2030, año en el que Sudamérica está favorecida para ser sede", escribió Moreno en su cuenta de Twitter.

El mandatario ecuatoriano, que el viernes se reunió con Duque y Vizcarra en el poblado colombiano de Leticia para analizar cómo aumentar la protección de la selva amazónica sacudida por una serie de voraces incendios, no mencionó como fue recibida su iniciativa por sus homólogos sudamericanos.

En un comunicado publicado por separado, el gobierno de Moreno ofreció, sin dar otros detalles, "¡Todo nuestro apoyo a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a su presidente Francisco Egas para lograrlo!".

En tanto, el diario ecuatoriano El Comercio publicó el domingo que la posible sede conjunta sudamericana tiene buenas posibilidades, en parte, porque de acuerdo con la FIFA para la 24ta edición del Mundial, en 2030, "la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol no puede postular alguna sede por albergar la Copa del Mundo de 2026 en América del Norte".

A la postulación original de Argentina, Paraguay y Uruguay se sumó en junio Chile. Previamente los países postulantes originales definieron las sedes que ofrecería y crearon un comité ejecutivo responsable del torneo, en caso de ganar la votación.

España y Portugal también contemplan la posibilidad de presentar una candidatura para albergar en forma conjunta el Mundial 2030, se informó en junio.

La sede mundialista de 2030 será anunciada durante el Congreso de la FIFA en Catar, en el marco del Mundial 2022.

En 2026, la Copa del Mundo se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

The Official Emblem of the 22nd edition of the FIFA #WorldCup was unveiled today as FIFA and host country Qatar reached another major milestone on the road to the world’s greatest football showpiece.

Read more: https://t.co/QLAMYhKPWe pic.twitter.com/5QSPiwRUp0

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 3, 2019