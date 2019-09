Eddie Casiano: "Se los dije, Puerto Rico, que íbamos a cualificar"

Que no, que no le hagan caso a los "expertos". Que no, que no se vivan demasiado el business de las opiniones. Que no, que Eddie Casiano dice que no. Que dijo que Puerto Rico iba a pasar y que el pueblo lo sabía, porque él mismo lo advirtió.

"Se los dije, Puerto Rico, que íbamos a cualificar", soltó el técnico de la primera selección boricua que adelanta a la segunda ronda de un mundial de baloncesto, desde aquel glorioso grupo que alcanzó los cuartos de final de Indianápolis 2002, con victorias sobre Turquía, Yugoslavia y España.

"No le hagan caso a Playmaker", añadió en la conferencia de prensa, luego de la victoria sobre Túnez y de las preguntas en inglés del polifacético Kefrén Velázquez.

Casiano también reflexionó el momento, más allá de la chispa pasional.

"Fue un gran juego. Estos muchachos compitieron. Son guerreros, somos una familia. Llevamos practicando cerca de un mes. Decían que no íbamos a ganar un juego, que no íbamos a avanzar. Pero tuvimos química y sacamos toda la negatividad. Este grupo es increíble. Me quito el sombrero por la forma en la que compitieron", sostuvo el dirigente.

Casiano reconoció la presencia de la juventud en el equipo y destacó la confianza que ha habido en el grupo, así como en el aparato federativo y el cuerpo técnico.

"La mayoría de nuestros jugadores no habían estado en este escenario. Trabajamos por espacio de un mes para cambiar ese chip, ese juego al que estábamos acostumbrados en nuestros equipos e integrarnos bien en lo que es la mentalidad del equipo nacional. Pasamos de ronda y ahora solo quiero disfrutar la noche y competir. Vamos a jugar con equipos de gran nivel ahora", subrayó.

El técnico confesó su orgullo y dijo que cada uno de los muchachos tiene su respeto. Además, aprovechó para reconocer la buena gestión colectiva en el equipo.

"Ser un equipo es lo importante, es más importante que lo individual. Estamos jugando por el país y no hay espacio para individualismos", puntualizó.

Por su parte, Gary Browne, responsable de ponerle la cherry al sundae, habló de lo que significó el juego de hoy.

"Fue un juego duro. Siempre que representamos el país es una guerra y hay que darlo todo en la cancha. Fue un juego similar a los últimos. Se siente bien haber cumplido. Es un equipo y creo que hicimos un buen trabajo tanto a la defensiva como a la ofensiva. También el cuerpo técnico hizo un gran trabajo", dijo.

Puerto Rico se prepara para jugar ahora en el Grupo I, donde figuran España, Serbia e Italia.