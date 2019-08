Puerto Rico vence en dramático final a Irán en primer juego del Mundial FIBA

Con el corazón en la mano y los nervios en suspenso, la selección nacional de Puerto Rico venció hoy de madrugada por 83-81 al seleccionado de Irán en el primer partido de la primera ronda del Mundial FIBA 2019 en China.

Lo increíble del juego es que los nacionales lograron concentrarse en cuál era el objetivo para superar una ventaja de los iraníes que llegó a ser de 19 puntos.

David Huertas, quien finalizó con 32 puntos, tres rebotes y cuatro asistencias, sin duda fue la figura del partido. Y en los minutos finales, donde más se necesitaba su ofensiva, fue donde se soltó y anotó tres cruciales canastos de tres puntos. Restando 1:52, Huertas encestó un primer triple para dar oxígeno al equipo por 74-78 y, más adelante, Renaldo Balkman capitalizó uno de dos tiros libres productos de una falta antideportiva que cometió Arman Zangeneh para acortar la ventaja iraní a 75-78.

Con posesión a favor de los boricuas, Huertas encestó otro triple más y empató el encuentro a 78 puntos, mientras a sus espaldas el Guangzhou Gymnasium rugía en respaldo de los puertorriqueños. Pero eso no paró ahí, pues quedando 16 segundos de partido Huertas dio a su equipo la primera ventaja en todo el partido con un tercer triple.

Ganando Puerto Rico 81-78, Irán confió en su veterano líder Hamed Haddadi para sacarlos del aprieto. Y Haddadi no falló. Con sus siete pies de altura, el pivote de 34 años conectó un doloroso bombazo que volvió a dejar todo igual. Fue entonces cuando, con cuatro segundos restantes, Javier Mojica encestó dos puntos 'de tablita' para darle la victoria a los 12 Magníficos.

El próximo partido de los 12 Magníficos es contra España. Este se jugará el próximo lunes, 2 de septiembre, a las 8:30 de la mañana. Posteriormente, para cerrar la primera ronda, se enfrentarán a Túnez a las 4:30 de la mañana del miércoles, 4 de septiembre.

Para poder clasificar a la segunda ronda, Puerto Rico tiene que finalizar entre los mejores dos equipos de su Grupo C.

Vea a continuación los últimos canastos que dieron la victoria a los puertorriqueños:

THAT'S HOW YOU TIP-OFF THE #FIBAWC 💯. ABSOLUTE MADNESS 🔥. #IRIPUR #PuertoRicoGotGame @fbpur 🇵🇷

📽 https://t.co/U6RPjx3FuZ pic.twitter.com/EJiFkX3nGf

— Basketball World Cup (@FIBAWC) August 31, 2019