Exaltan a Piculín al Salón de la Fama en China

José 'Piculín' Ortiz ya está en el Salón de la Fama. El espigado excanastero de Cayey se convirtió en el segundo puertorriqueño en ingresar al Salón de la Fama. El primero fue el centro Teo Cruz.

"Estoy muy emocionado agradecido y honrado. De alguna manera, el esfuerzo y el compromiso dentro de los años que estuve dentro del baloncesto y de alguna manera, haciendo tantas cosas bonitas por Puerto Rico, pues eso ha dado frutos",dijo Ortiz en China, al ser entrevistado por Kefrén Velázquez, periodista de Noticentro y Wapa Deportes.

"De alguna manera Dios me ha dado la dicha d dar las gracias en vivo. Como dije en el mensaje, no pararé de hacerlo, que todo puertorriqueño sepa que ya lo logramos", añadió.

Ortiz fue exaltado junto a un grupo selecto de baloncelistas de alrededor del mundo, entre ellos el argentino Fabricio Oberto y el estadounidense Alonzo Mourning, a quienes enfrentó en distintas competencias internacionales. Oberto resaltó que Piculín fue un modelo a seguir en la cancha, yq que copiaba todos sus movimientos.

"Luego los tuvo que usar contra mí", bromeó Piculín.

Ortiz dedicó su discurso de exaltación a hablar más de Puerto Rico que de su propia carrera.

"No tenía mucho más que decir de mí. Presentaron mi resumé y yo como buen puertorriqueño que siempre he sido tenía que dedicarle esto a la isla que me vio nacer, que me ha dado apoyo en las buenas y en las malas. Y yo tenía que hacerlo atractivo para lo que es Puerto Rico, nuestra gente y nuestras riquezas", expresó.

Ortiz indicó que se quedará para ver a Puerto Rico en acción. Dirá presente en el partido de Borinquen ante España.