Floyd Mayweather juega con opción de darle la revancha a Manny Pacquiao

El boxeador estadounidense retirado, Floyd Mayweather Jr., está jugando con la opción de darle la revancha al campeón wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el filipino Manny Pacquiao, lo que sería la reedición de la "pelea del siglo" de 2015 donde ganó "Money".

Así lo confirmó el propio Mayweather en un video difundido en las redes sociales, antes de viajar a Arabia Saudita donde se supone va a hablar de la posibilidad de un nuevo duelo ante el asiático.

"Es un honor venir a Arabia Saudita para sentarme con ustedes y hablar sobre la revancha entre Mayweather y Pacquiao. Arabia Saudita. Floyd 'Money' Mayweather. Estoy en camino", señaló en el video.

De hecho, se habla mucho de que los árabes pagarían una fortuna por materializar el combate esperado. De hecho, en ese lugar será la revancha entre Andy Ruiz y Anthony Joshua por el título pesado, el próximo 7 de diciembre. Por eso, "Money" irá a Medio Oriente para hablar de esta millonaria chance, que le repararía muchísimo dinero.

Hoy Pacquiao, quien se molestó por la publicación diciendo: "Parece que Mayweather está usando mi nombre de nuevo para llamar la atención", viene de ser campeón del mundo wélter tras vencer a Keith Thurman hace poco más de un mes, por lo que está completamente vigente.

En tanto, el "Pretty Boy" que tiene marca perfecta de 50-0, no lucha desde el show mediático ante Conor McGregor y técnicamente retirado, pero los millones de Arabia podrían seducirlo para exponer su invicto.

🥊 Here's the Floyd Mayweather video announcing the possible Manny Pacquiao rematch in Saudi Arabia. @MannyPacquiao @FloydMayweather pic.twitter.com/DkGLcOLd3i

Looks like @FloydMayweather is using my name again to get himself some attention. #FunnyMoney pic.twitter.com/rd7fa3EmI0

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) August 19, 2019