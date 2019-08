Demarcus Cousins sufre seria lesión en la rodilla

El centro de los Lakers de Los Ángeles, Demarcus Cousins sufrió una seria lesión en la rodilla.

Según fuentes de la cadena ESPN, la lesión del nuevo centro del equipo ocurrió en una sesión de entrenamiento en Las Vegas. Cousins se pudo haber roto el ligamento, esto lo dejaría fuera la próxima temporada.

El exjugador de los Golden State Warriors firmó por un año con Los Lakers de Los Ángeles por $3.5 millones.

Se esperaba que Demarcus Cousins fuera pieza clave en la nueva temporada de los Lakers que este año reforzaron el equipo para LeBron James con piezas como Anthony Davis.

Tras darse a conocer la noticia, otros jugadores de la liga como Isiah Thomas y Bradley Beal se expresaron a través de las redes sociales y pidieron oraciones por el jugador que en el pasado ha perdido partidos a causa de las lesiones.

La pasada temporada, Cousins perdió 45 partidos con los Golden State Warriors.

Lakers center DeMarcus Cousins has suffered a possible knee injury and will undergo further testing today in Los Angeles, league sources tell ESPN. Cousins was working out in Las Vegas on Monday when he had to leave the court, sources said. He signed a one-year deal in July.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 15, 2019