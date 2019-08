Nesmarie Rodríguez gana bronce en Lima 2019

La luchadora Nesmarie Rodríguez se colocó este jueves la medalla de bronce en la categoría 57 kilogramos en el coliseo Miguel Grau en el Callao, durante los Juegos Panamericanos 2019 en Lima, Perú.

“Muy contenta. Muy feliz. Al final, sacrifiqué mucho a mi niña (Frankneliz). Digamos que en el verano solo estuve como dos semanas máximo con ella. Estuve en base en entrenamiento y muchas competencias”, expresó la luchadora medallista panamericana.

La luchadora y su esposo-entrenador, Franklin Lantigua, han realizado el plan de entrenamiento con el también entrenador Arturo Yanes para lograr el podio panamericano.

“A principios de junio me lastimé la rodilla. Me la fui cuidando y los médicos me trataron muy bien. Estamos en un nivel más alto, aquí, en los panamericanos. Me demuestra que estamos más cerca de la meta que todo atleta quiere que son las Olimpiadas”, sostuvo la deportista que está ahora en espera de los resultados de sus compañeros Abnelys Yambó (62 klos), Franklin Gómez (74 kilos), Marcos Santos (125 kilos) y Evan ramos (97 kilos).

La primera pelea de Rodríguez fue contra la cubana Lilianet Duanes ganando 4-1 en ronda de las mejores 16 competidoras. Su contrincante en cuartos de finales fue la peruana Martha Oliveres, a quien derrotó cómodamente, 8-5.

“Esa medalla es merecida por la entrega diaria. Hicimos una preparación bien aceptable. Fuimos a muchos torneos. Se reforzó lo mejor”, dijo su entrenador Arturo Yanes Armas.

La pelea por la semifinal fue con la ahora medallista de oro, la ecuatoriana Lissette Antes que tumbó a la boricua 13-2. El camino por el repechaje fue contra una rival conocida en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y quien derrotó para ir a la final, la mexicana juvenil Alejandra Romero.

“Ella quería esa medalla. Estaba confiando con eso. La pelea con la mexicana fue difícil. Esa muchacha es quinto lugar en U 23 y quinto lugar adulto en el mundial de Hungría”, dijo el entrenador Cubano.

La puertorriqueña madre de una niña de 6 años de edad superó a la mexicana 4-3 para ser medallista de bronce.

Su esposo-entrenador, Lantigua, indicó “estamos contento. La realidad estamos feliz. La niña estaba loca porque se le llevara esa medalla. Ahora su mamá se la llevará. Estamos muy contentos y orgullosos de ella por lo difícil que ha sido la competencia”.

Rodríguez es la segunda mujer en ganar una presea en lucha.

Puerto Rico inició sus combates en la rama femenina en los Juegos de Santo Domingo 2003. Esta será su quinta participación en las justas de Las Américas, con un balance de dos medallas de bronce, ambas ganadas por Mabel Fonseca en las ediciones del 2003 y 2007 en Río de Janeiro. Los resultados de Toronto 2015 fueron dos quinto lugares para Dayanara Rivera en los 69 kilos y Ana González en los 75 kilos.

El viernes, competirá Yambó en 62 kilos.

Por su parte, Edgard López participó estos juegos en la prueba de 130 kilos estilo greco. En su primer combate perdió contra el venezolano Moisés Pérez 6-1. Al irse por la ronda de repechaje se enfrentó al dominicano Leo Santana perdiendo 2-0.

Puerto Rico suma un total de 15 medallas. Estas son cinco de oro (bolos, boxeo, béisbol, doble femenino tenis de mesa y sencillo femenino tenis de mesa); dos platas (3×3 y 5×5 masculino); siete de bronce (bolos sencillo, boxeo, surfing, poomsae mixto, dobles masculino tenis de mesa, sencillo tenis de mesa, dobles mixto tenis de mesa) y lucha.