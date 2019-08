Puerto Rico más cerca de ronda de medallas del béisbol en Lima 2019

El Equipo Nacional de béisbol consiguió su segunda victoria en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 el miércoles, al dominar con pizarra 4-1 a la selección anfitriona, Perú, en el complejo deportivo de Villa María del Triunfo.

Puerto Rico lidera el grupo A del torneo con 2-0 y se colocó a las puertas de la clasificación a la segunda ronda. Mientras, Perú quedó fuera de contienda de la próxima fase y registra marca de 0-2.

La novena boricua volvió a contar con el sólido respaldo de sus lanzadores, siendo el ganador el estelar Fernando Cabrera. Fue una batalla intensa entre ambas selecciones, que buscaban pavimentar su camino hacia la ronda de medallas.

“En el deporte del béisbol no hay enemigo pequeño. En Perú, aunque todo el mundo sabe que no se juega béisbol porque su principal deporte es el soccer, confeccionaron un equipo para estos Panamericanos y no han jugado mal. Nos jugaron tremendo partido, a los demás equipos también”, expresó Juan ‘Igor’ González, dirigente del Equipo Nacional, al concluir el desafío.







Cabrera cubrió siete entradas con seis hits permitidos y una carrera. Ponchó cinco bateadores y otorgó un boleto. En el octavo episodio tiró Freddie Cabrera y cerró el encuentro Fernando Cruz, apuntándose el salvamento. Ninguno de los relevista concedió libertades a los peruanos.

“Fernando Cabrera y los muchachos del ‘bullpen’ hicieron el trabajo y pudimos salir con la victoria. El ‘pitcheo’ estuvo hermético, el ‘bullpen’ también. Yo siempre le apuesto al ‘pitcheo’ y la defensa. No siempre se va a batear con autoridad, pero si el ‘pitcheo’ y la defensa dominan hay más opción de ganar”, puntualizó González.

El equipo puertorriqueño picó al frente desde la misma primera entrada, cuando luego de un triple de Jay González llegó un elevado de sacrificio de Jeffrey Domínguez que trajo al plato la carrera de la ventaja.

En el segundo capítulo, sencillo de José ‘Blanky’ Rivera colocó el juego 2-0 y en el quinto ‘inning’ los boricuas sumaron dos carreras, una en las piernas de Ozzie Martínez luego de error de Perú y la otra con elevado de sacrificio de Edwin Gómez que llevó al ‘home’ a Domínguez.

La única carrera de Perú se produjo en la parte baja del tercer acto. El lanzador Edgar Paredes cargó con la derrota con cinco episodios trabajados. Le pegaron siete hits y le marcaron cuatro carreras, una de ellas inmerecida.

Encuentro crucial frente a Dominicana

El Equipo Nacional buscará asegurar el liderato del grupo A, cerrar la primera ronda con 3-0 y adelantar a la segunda fase hoy jueves, cuando se mida a la selección de República Dominica a las 4:05 pm (hora de PR).

El lanzador zurdo Luis Cintrón tendrá la encomienda de subir al montículo por la novena boricua.

“Nos enfrentamos a los eternos rivales. República Dominicana es un gran equipo, que siempre sale a dar lo mejor contra nosotros. Espero en Dios que nuestro ‘pitcheo’, nuestra defensa y ofensiva estén ahí nuevamente”, puntualizó el mentor.