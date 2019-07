Medalla comprometida con los atletas puertorriqueños

Como parte de la celebración de sus 40 años la icónica marca puertorriqueña Medalla Light presenta la campaña "Sabe a triunfo desde el 79", cuyo objetivo es transportar a los puertorriqueños de todas las generaciones al 1979, año de origen de la cerveza y durante el que se celebraron, por primera y única vez, unos Juegos Panamericanos en la Isla.

“Durante los Juegos Panamericanos del 1979 Puerto Rico conquistó 21 preseas las cuales sirvieron de inspiración para elaborar una Medalla que fuera de todos los puertorriqueños. Una cerveza para celebrar a nuestra delegación en aquel momento y con la que Puerto Rico pudiera brindar por todos los triunfos, como lo han hecho hasta hoy”, indico Jorge Bracero, principal oficial de Mercadeo de Cervecera de Puerto Rico.

Como parte de las iniciativas para conmemorar el nacimiento de la marca, Medalla Light presenta una edición especial de latas con los colores de cada metal: oro, plata y bronce. Esta edición especial será entregada a la delegación boricua 2019 durante los Juegos Panamericanos en Lima, Perú por un grupo de atletas panamericanos del 79 compuesto por Charlie Bermúdez, ex baloncelista y abanderado; Alberto Mercado, Medallista de Oro en Boxeo; José “Papo” Molina, Medallista de Oro en Boxeo; Ivelisse Echavarría, ex Pitcher del Equipo de Softball y Pilar Vázquez, ex voleibolista.

Alberto Mercado, Medallista de Oro en los Juegos Panamericanos 1979, afirmó sentirse honrado de saber que, 40 años más tarde, su legado aún sigue vigente. “Realmente me siento sumamente afortunado de poder revivir esta experiencia. Para mí, representar a Puerto Rico ha sido uno de los orgullos más grandes que he tenido y más orgullo me llena el saber que la cerveza icónica de Puerto Rico fue inspirada en nosotros”, añadió el ex púgil.

De otra parte, acompañado del esfuerzo de las latas conmemorativas, Medalla Light formalizó su compromiso con los atletas en Puerto Rico convirtiéndose en auspiciador oficial del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR).

“Para reafirmar el apoyo a nuestros atletas, lanzamos una colección de artículos como camisas, gorras y abrigos con diseños alusivos al año de creación de Medalla los cuales ya están a la venta en la Tiendita Olímpica del COPUR ubicada en Plaza Las Américas”, afirmó Bracero. También reiteró que el dinero recaudado por la venta de estos artículos será destinado en su totalidad al Comité Olímpico para continuar cosechando medallas.

Sobre este particular, la presidenta del COPUR, Sara Rosario Vélez, afirmó sentirse agradecida por el compromiso de la marca con los atletas puertorriqueños. “Nos llena de mucho regocijo el saber que una empresa puertorriqueña de la talla de Cervecera de Puerto Rico haya optado por incluir como parte de la celebración de su 40 aniversario iniciativas para apoyar el desarrollo de nuestros atletas. Este tipo de respaldo es el que necesitan nuestras delegaciones para seguir colocando el nombre de Puerto Rico en alto”, dijo Rosario Vélez.

“Históricamente el deporte y el orgullo han sido parte fundamental de Medalla. Primeramente, celebramos 40 años de una cerveza inspirada en el desempeño de los nuestros en los Panamericanos del 79. Además, es importante señalar que Grace García Valdés, quién fue presidenta ejecutiva y presidenta de la junta de directores de Cervecera de Puerto Rico por muchos años, también fue una gran tenista puertorriqueña que representó nuestro país en múltiples eventos deportivos, como lo fueron los Panamericanos 1951 en México. Esto sin duda alguna, reafirma el compromiso que tienen la familia de Cervecera con el deporte y con aquellos que ponen el nombre de Puerto Rico en alto”, añadió Bracero.

Para obtener más información sobre los esfuerzos de la Medalla durante los Juegos Panamericanos, la disponibilidad de los productos pro-fondo Comité Olímpico de Puerto Rico, puede acceder a las redes sociales oficiales de Medalla Light en Facebook @MedallaLightofficial, Twitter @Medallaofficial e Instagram @Medallalight.