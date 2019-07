Lima 2019: Jean F. Pérez trae bronce a P. R. en bolos

El boleador Jean F. Pérez ganó la segunda histórica medalla de bolos y quinta para la Delegación de Puerto Rico durante la semifinal de sencillos que se celebró en el Bowling Center de los Juegos Panamericanos 2019 en Lima, Perú.

Según se informó en declaraciones escritas, Pérez se llevó el máximo galardón, oro en dobles con Cristian Azcona, y el bronce en individual, para ser el atleta varonil más destacado de todos los tiempos para bolos en la justa panamericana. Ambas medallas son históricas, ya que Puerto Rico solo había alcanzado una medalla de plata en dobles femenino en los Juegos Panamericanos de Río 2007 con Michelle Ayala y Jocelin de León.

“Me siento muy contento. Llevamos poco a poco trabajando esto desde el 2014. Trabajamos lo mejor posible. Trabajamos para celebrar este momento. No hay palabras que pueda describir este momento”, indicó Pérez, que se mudó después del 2015 a Estados Unidos con su familia.

“Me ayudó mucho mudarme. Yo diría que un 200 por ciento. Yo juego torneos de mucho nivel. Me ha ayuda al desarrollo. En Estados Unidos la liga es bastante dura. Muy dura”, destacó el deportista más valioso durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2014 ganando tres medallas de oro y una de plata.

El boricua perdió la semifinal 234-213 contra el brasilero Marcelo Suartz. El brasilero pasó a la final contra el estadounidense Nicholas Pate, quien eliminó a su compañero de delegación Jakob Butturff 275-268. En la fase semifinal es un solo partido e igual manera en la final.

Desde que arrancó la competencia individual, Pérez fue un jugador consistente. El sábado finalizó primero con 1521 palos. El domingo se mantuvo consistente para bajar solo una posición, segundo lugar, al completar su ronda con 2955 palos. En la ronda de todos contra todos se mantuvo en el segundo lugar con 4644 palos y pasar a la semifinal.

“Le dedico estas medallas a mi esposa y mis hijos. El apoyo de ellos siempre está ahí. Es bien difícil estar alejado de ellos dos semanas. El apoyo de Puerto Rico es enorme y a mis compañeros que están en las buenas y en las malas cuando estamos representado a nuestro país”, dijo Pérez.

El boleador les envió un mensaje inspirador a todos los atletas de su deporte puertorriqueño.

“Yo los exhorto a que sigan. No hay más nada mejor que representar a tu país. Darle los logros y estas medallas. La sensación que uno tiene no se compara con nada del mundo. Les dijo que se dediquen, se esfuercen, que tengan mucha paciencia. Uno tiene altas y bajas. Sigan su sueño para que puedan cumplirlo. Lo que no se sueña no se cumple”, aconsejó el doble medallista panamericano.

Por su parte, Cristian Azcona quedó en la quinta posición con 4547 palos, luego de una remontada magistral el lunes.

Puerto Rico cuenta con cinco medallas: una de oro en dobles bolos, una plata en 3×3 y tres bronces (una en boxeo, una en poomsae y una en bolos sencillo).