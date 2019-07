Lima 2019: Boxeador Oscar Collazo va por el oro tras derrotar a Damián Arce

El púgil de Villalba, Oscar Collazo, eliminó al cubano Damián Arce para pasar a la final de los 46-49 kilos de los Juegos Panamericanos 2019 en Lima, Perú.

“Sabíamos que era un boxeador que iba para adelante, iba a tirar muchos golpes. No podía quedarme al frente de él, ya que mueve mucho la cabeza. Tuve pensando sobre eso anoche (lunes). Sabíamos con lo que la venía. Era cuestión de trabajarlo”, indicó en declaraciones escritas el peso minimosca de Puerto Rico.

Los primeros dos asaltos fueron difíciles para ambos peleadores. Fue en el tercer salto que se vio un boxeo pronunciado por parte del puertorriqueño. Éste salió a todo dar y dejó al cubano aturdido por varios segundos. Aún así, Arce se pudo recuperar haciendo trabajoso el desenlace al boricua que salió por la puerta ancha por puntos.

“Esos dos primeros asaltos fueron muy buenos. Sus golpes no eran claros. Todos mis golpes fueron limpios y más eficaz. Lo trabajamos en esos dos asaltos. En ese último asalto vine más inteligente. La esquina me dijo como teníamos que trabajarlo. En el tercer asalto me acoplé bien y salimos con la victoria”, dijo el ahora finalista de los 46-49 kilos.

Collazo se convierte en el primer puertorriqueño desde el 2007 que derrota un cubano y pasar a la final. El récord lo tenía Mc Williams Arroyo que en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro venció al cubano Yoandris Salinas para pasar a la final de los 51 kilos. El último oro de Puerto Rico fue en la rama femenina con Kiria Tapia durante Guadalajara 2011.

El púgil tendrá dos días de descanso, donde ya tiene un plan elaborado para la final a celebrarse el viernes 2 de agosto a las 7:30 de la noche de Puerto Rico (6:30 de la tarde de Lima). El boricua irá contra el colombiano Yuberjen Martinez.

“Primero voy a descansar. Hacer el peso el jueves. Pensar bien lo que vamos a hacer. De verdad que pienso coger esa medalla de oro que Puerto Rico tanto quiere”, concluyó Collazo.

Más temprano, Yankiel Rivera se quedó con la medalla de bronce en el peso mosca (52 kilos).