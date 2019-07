Barea le pide a Rosselló que pase el balón

View this post on Instagram

Yo lo dejo todo en la cancha por mi país, es hora de tener líderes con el mismo compromiso. Mañana jugamos nuestro juego más importante. Ricky, pasa el balón, se te acabó el juego. #Coqui #MarchemosenPaz ✊🏼🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷