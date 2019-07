Jennifer López ofrece sensual baile a campeona del mundo con EEUU

Carli Lloyd, quien fue parte de la Selección de Estados Unidos que se proclamó campeón en el Mundial Femenil de Francia 2019, recibió un sensual regalo por parte de la reconocida cantante Jennifer López durante su concierto en el Madison Square Garden.

Jennifer se percató de la presencia de la futbolista, por lo que la sacó del público, solicitando que la subieran al escenario. Cuando llegó ahí, le dijo que tenía un par de regalos por otorgarle, dejándola en manos en dos de sus bailarinas, quienes instantes después la sentaron en una silla y la esposaron.

Una vez que Lloyd ya estaba lista, la cantante le dedicó un par de melodías. Bajo el ritmo de "Birthday Sex" López le realizó un sensual baile a la jugadora, y después con el tema "If You Had My Love" se le sentó en las piernas mientras entonaba la canción.

“I don’t know if you’re ready for this. I got a little present for you…” – @JLo bringing @CarliLloyd onstage tonight at #JLOItsMyParty pic.twitter.com/8S6uAxWL8g — Gibson Johns (@gibsonoma) July 13, 2019

Los videos no se hicieron esperar en redes sociales, donde los usuarios quedaron sorprendidos por la acción de la cantante, misma que también aplaudieron, pues reconoció el reciente título que le dieron a Estados Unidos, cuarto en toda la historia, lo que las sigue manteniendo como el país con mayor número de campeonatos (4).

