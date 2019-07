Niña de 15 años elimina a Venus Williams de Wimbledon

La estadounidense de 15 años Cori "Coco" Gauff dio el golpe del día en Wimbledon al derrotar a una ex campeona y una de las mejores tenistas de la historia: su compatriota Venus Willams.

Gauff, hoy número 301 del mundo, sorprendió al mundo al vencer en primera ronda a su compatriota por un doble 6-4, sin importarle nada ante su eterna oponente en la cancha 1 del All England Club.

Lo más increíble es la diferencia de edad entre ambas: 24 años entre la mayor de las Williams y la prometedora junior, que venía de superar la clasificación y que demostró por qué está llamada a ser una de las próximas estrellas del circuito.

De hecho, Gauff es la tenista más joven de la historia en llegar a un cuadro final de un Grand Slam tras pasar la qualy y hoy hizo aún más historia al superar a una leyenda del deporte blanco.

La muchacha de 15 años no tuvo miedo en ningún momento y siempre estuvo en control del partido. En el cierre del partido desperdició un par de pelotas de partido, pero aún así no se achicó y lo sentenció como una veterana.

Una estrella nace en Wimbledon y se llama Cori "Coco" Gauff.

Made for the big stage ✨ @CocoGauff becomes the youngest player since 1991 to win in the first round of the ladies' singles, beating Venus Williams 6-4, 6-4 #Wimbledon pic.twitter.com/hfgcQGdZtq

"She [Venus Williams] said congratulations."

"I told her thank you for everything that you did. I wouldn’t be here without you. I always wanted to tell her that."

– @CocoGauff #Wimbledon pic.twitter.com/lGUYiGnq3Q

— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2019